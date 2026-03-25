Sul calciomercato della Juventus, la trattativa per portare il portiere portoghese si trova attualmente in stand-by. La società bianconera ha deciso di non procedere oltre a causa della richiesta di 50 milioni di euro da parte del club di appartenenza. La valutazione elevata ha bloccato le negoziazioni, che rimangono in sospeso.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Juve, pista Diogo Costa in stand-by: valutazione troppo alta e trattativa bloccata. Ecco cosa filtra

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