Sul fronte dell’attacco della Juventus, si fa strada il nome inaspettato di Mateta, attaccante francese. La società valuta questa possibile opzione in vista dei futuri sviluppi, considerando anche la compatibilità con Vlahovic. La situazione rimane in evoluzione, e ulteriori dettagli saranno comunicati nelle prossime settimane.

Mateta Juve: spunta a sorpresa il nome del centravanti francese per il futuro dell'attacco. L'incastro con Vlahovic, che cosa sta succedendo. La Juventus ha acceso i motori per ridisegnare il proprio reparto offensivo, guardando con estrema attenzione non solo alle necessità dell'immediato ma progettando con lungimiranza l'assetto tattico della prossima stagione. Con lo scenario, ormai sempre più concreto, dell'addio di Dusan Vlahovic, la dirigenza bianconera ha l'assoluta priorità di individuare un centravanti di spessore internazionale, capace di raccogliere un'eredità pesante e garantire continuità realizzativa.

© Juventusnews24.com - Mateta Juve: spunta il nome a sorpresa dell’attaccante francese. Incastro con Vlahovic, ecco cosa sta succedendo

Sky - Juventus, si tenta il colpo Mateta: gli scout in Inghilterra, la richiesta del Crystal Palace e il contratto della punta francese - I bianconeri sono alla ricerca di un nuovo centravanti e vorranno rinforzare il reparto offensivo tra la sessione di gennaio – in corso – e quella estiva. calciomercato.com