Calciomercato Juve Vlahovic parla già da ex | cosa sta succedendo

Le trattative di calciomercato della Juventus coinvolgono anche Dusan Vlahovic, il cui futuro appare incerto con il contratto in scadenza a giugno. A gennaio, i giocatori in scadenza possono già avviare accordi preliminari con altri club, mentre a febbraio si aprono le possibilità per le firme definitive. Le recenti mosse del Milan e le dinamiche di mercato stanno influenzando le decisioni del serbo e della società bianconera.

Le ultime sul futuro del serbo in scadenza a giugno coi bianconeri. La mossa del Milan Nel mese di gennaio i giocatori in scadenza possono stringere accordi preliminari con altri club, mentre a febbraio scatta l’opzione per la firma definitiva. Dusan Vlahovic, quindi, tra pochi giorni sarà “autorizzato” a dialogare ufficialmente con altre società, a stringere una bozza di accordo, a patto che la società interessata informi il club di appartenenza. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Nel caso del serbo, risultano in questo periodo alcuni contatti con il Barcellona, mentre il Bayern non ha ancora affondato nonostante l’interesse dell’ex viola verso la Bundesliga. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato Juve, Vlahovic parla già da ex: cosa sta succedendo Leggi anche: Calciomercato Juve, il club dell’obiettivo bianconero vuole la plusvalenza già a gennaio: c’è un ostacolo esterno. Ecco cosa sta succedendo, l’Inter osserva Leggi anche: CdS – Juve, l’infortunio cambia il futuro di Vlahovic? Cosa sta succedendo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Juve, Vlahovic e la questione rinnovo: qual è la situazione; Sirene spagnole per Vlahovic: il Barça ci prova, la Juve riflette; Juventus, il dopo Vlahovic è già iniziato: senza di lui, numeri e media da Scudetto; Calciomercato Juventus, Vlahovic in scadenza: spunta il Barcellona. Juve, Vlahovic verso l'addio a fine stagione: 3 club sul serbo - In scadenza di contratto con la Juventus a giugno, Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 della nazionale serba, sarebbe molto vicino all'addio al club bianconero a parametro zero. tuttojuve.com

La dinamica è chiara e preoccupa in casa bianconera: senza un'accelerazione sul rinnovo, Vlahovic rischia di trasformarsi in un'opportunità appetibile per i top club europei, soprattutto per chi ...

