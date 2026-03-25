Calciomercato Inter LIVE | il Barcellona intensifica il pressing per Bastoni pronta la rivoluzione in difesa

Sul mercato di gennaio, il Barcellona ha aumentato la pressione per acquistare il difensore dell'Inter, mentre la società nerazzurra valuta diverse opzioni per la rosa. Sono in corso incontri tra le parti interessate e si stanno delineando le strategie per le prossime mosse. Le trattative tra le due società sono al centro delle attenzioni, con possibili sviluppi in tempi brevi.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 25 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona intensifica il pressing per Bastoni, pronta la rivoluzione in difesa Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona spinge per Bastoni, menter Ausilio delinea la rivoluzione estivadi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter LIVE: Il pressing del Barcellona su Bastoni. Il piano per il ritorno di Stankovicdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Altri aggiornamenti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario. Le news di calciomercato; Inter, rivoluzione tra i pali: un nuovo portiere in pole position; Serie A, Calciomercato Inter – Colpi in tutti i reparti: le ultimissime; Calciomercato Inter, nel mirino Andrey Santos. Calciomercato Inter, Thuram ai saluti: Giusto andare via in estateIl mercato dell'Inter registra le parole di Dalmat sul futuro di Marcus Thuram: Giusto che vada via in estate ... interlive.it Se chiama l’Inter, scelgo l’Inter: assist Azzurro a MarottaAnnuncio in ottica calciomercato Inter dal ritiro della Nazionale azzurra. Coppola manda un messaggio a Marotta ... interlive.it Il nome di Manu Koné torna al centro del calciomercato: l'Inter prepara l'investimento, mentre la Roma... Leggi qui #ASRoma #RomanewsEU #CalciomercatoRoma #CalciomercatoInter - facebook.com facebook #Napoli, #Conte ci crede: "Messo pressione sull'Inter, guardiamo allo scudetto" calciomercato.com/liste/napoli-c… x.com