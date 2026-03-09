Calciomercato Inter LIVE | Il pressing del Barcellona su Bastoni Il piano per il ritorno di Stankovic

Sul calciomercato dell'Inter si susseguono diverse trattative: il Barcellona ha messo sotto pressione Bastoni, mentre si discute anche del possibile ritorno di Stankovic. La redazione di Inter News 24 aggiorna in tempo reale su incontri, indiscrezioni e affari conclusi, offrendo un quadro dettagliato delle operazioni in corso. Le trattative sono in pieno svolgimento e coinvolgono vari nomi e club.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – DOMENICA 8 MARZO. Calciomercato Inter, un club pronto a pagare la clausola di ThuramMarcus Thuram è al centro dei rumors di calciomercato Inter. Per Accomando l'Arsenal può pagare gli 85 milioni della clausola rescissoria ... interlive.it Il Milan vince 1-0 il derby e prova a riaprire la corsa Scudetto: Inter a +7Il massimo risultato con il minimo sforzo in un derby tutt'altro che divertente e avido di grandi occasioni. Il Milan vince il derby contro l'Inter per 1-0 e ringrazia il primo goal stagionale di Estu ... calciomercato.com