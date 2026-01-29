Calcio a 5 Nel campionato regionale femminile le ragazze di Nista superano in finale il Livorno La Ricel trionfa nel torneo di ’Apertura’

Le ragazze di Nista vincono la finale del campionato regionale femminile battendo il Livorno 5-4. La Ricel si aggiudica anche il torneo di apertura, consolidando così il successo della squadra in questa stagione. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con le ragazze di Nista che hanno mostrato grinta e determinazione, portando a casa un risultato emozionante.

Ricel 5 Livorno 4 RICEL: Pucitta, Chiorazzo, Rizzato, Orsini, Giorgetti, Maffei. All. Nista. LIVORNO: Figliè, Bonistalli, Maccio, Macauda, Carletti, Schiffino, D'Addato, Del Lucchese. All. Truglio. Arbitro: Ciarafischi di Pisa. Marcatori: 8' e 43' Orsini (R), 30' Schiffino (L), 33' Macauda (L), 36' e 38' Maffei (R), 41' Maccio (L), 46' Daddato (L), 49' Rizzato (R). CARRARA – La formazione della Ricel (nella foto) è campione di 'Apertura' nel campionato regionale femminile di calcio a 5. La nuova formula ha messo di fronte in finale le stesse protagoniste dello scorso anno che hanno confermato di avere gli organici più competitivi.

