Calcio a 5 Nel campionato regionale femminile le ragazze di Nista superano in finale il Livorno La Ricel trionfa nel torneo di ’Apertura’

Da sport.quotidiano.net 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ragazze di Nista vincono la finale del campionato regionale femminile battendo il Livorno 5-4. La Ricel si aggiudica anche il torneo di apertura, consolidando così il successo della squadra in questa stagione. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con le ragazze di Nista che hanno mostrato grinta e determinazione, portando a casa un risultato emozionante.

Ricel 5 Livorno 4 RICEL: Pucitta, Chiorazzo, Rizzato, Orsini, Giorgetti, Maffei. All. Nista. LIVORNO: Figliè, Bonistalli, Maccio, Macauda, Carletti, Schiffino, D’Addato, Del Lucchese. All. Truglio. Arbitro: Ciarafischi di Pisa. Marcatori: 8’ e 43’ Orsini (R), 30’ Schiffino (L), 33’ Macauda (L), 36’ e 38’ Maffei (R), 41’ Maccio (L), 46’ Daddato (L), 49’ Rizzato (R). CARRARA – La formazione della Ricel (nella foto) è campione di ’Apertura’ nel campionato regionale femminile di calcio a 5. La nuova formula ha messo di fronte in finale le stesse protagoniste dello scorso anno che hanno confermato di avere gli organici più competitivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio a 5 nel campionato regionale femminile le ragazze di nista superano in finale il livorno la ricel trionfa nel torneo di 8217apertura8217

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Nel campionato regionale femminile le ragazze di Nista superano in finale il Livorno. La Ricel trionfa nel torneo di ’Apertura’

Approfondimenti su Calcio Femminile

Calcio a 5, Nel campionato regionale femminile. Ricel, sconfitta inaspettata con la Turris. Nista: "Torniamo con i piedi per terra»

Nel campionato regionale femminile di calcio a 5, Ricel subisce una sorprendente sconfitta contro la Turris, con il risultato di 5-6.

Arezzo, gioie e ombre nel settore giovanile: l’Under 15 trionfa nel Campionato Regionale, la Primavera cade a Torino

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Calcio Femminile

Argomenti discussi: EURO 2026, Italia forza 4. Samperi: Grande partita con la Polonia, bravi a gestire anche i momenti difficili; LIVE Italia-Portogallo, 2-6, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: i lusitani dilagano nel finale e vincono al loro esordio contro gli azzurri; Calcio a 5 EURO 2026, l'Italia del futsal al fianco della Nazionale; L'Elmas e Aramu di slancio contro il Cardano: Pronti per questa gara. I primi gol? Finalmente!.

Dove vedere in tv Italia-Polonia, Europei calcio a 5 2026: orario, programma, streamingMartedì 27 gennaio alle ore 20:30 la Nazionale italiana di calcio a 5 affronterà il secondo incontro degli Europei 2026. Gli azzurri, inseriti nel Gruppo ... oasport.it

Italia-Ungheria oggi, Europei calcio a 5 2026: orario, programma, streamingL'ora della verità. Agli Europei di calcio a 5 2026, va in scena Italia-Ungheria: sfida decisiva, all'interno del Gruppo D, per decidere quale delle due ... oasport.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.