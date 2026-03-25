Una barista è stata arrestata dopo che nella sua attività sono stati trovati oltre un chilogrammo di droga. La perquisizione nel locale ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti, mentre sul posto sono state identificate altre irregolarità. La Polizia Locale ha condotto un'operazione nel locale, noto anche per la vendita di caffè e aperitivi, ma ora sotto processo per traffico di sostanze stupefacenti.

Altro che caffè e aperitivi: nel bar finito nel mirino della Polizia Locale si sarebbe venduto anche ben altro. A far scattare il blitz sono state le segnalazioni, insistenti e dettagliate, dei residenti di un quartiere di Brescia, convinti che dietro al bancone girasse parecchia droga. E avevano ragione. Nel primo pomeriggio di mercoledì 18 marzo gli agenti del Nucleo Territoriale hanno fermato il titolare mentre stava raggiungendo il locale in auto. Il controllo si è trasformato subito in qualcosa di più: addosso all’uomo sono spuntate dosi già pronte e armi da taglio. Nel dettaglio, aveva con sé oltre 15 grammi di cocaina già confezionata in 24 dosi, quasi mezzo chilo di hashish e più di 30 grammi di marijuana, già pronti per la vendita. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Caffè, aperitivi e stupefacenti: barista in manette con oltre un chilo di droga

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