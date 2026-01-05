Intervengono per una lite e trovano mezzo chilo di droga 26enne in manette
Nella giornata di domenica 4 gennaio, i carabinieri di Pianello sono intervenuti durante una lite, scoprendo e sequestrando circa mezzo chilo di droga. L'intervento ha portato all'arresto in flagranza di un giovane di 26 anni residente nell’Alta Val Tidone. L'operazione evidenzia l’attività delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.
