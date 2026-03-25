Un turista ha scritto una lettera al sindaco e alla stampa descrivendo i ‘buttadentro’ in piazza Anfiteatro come insistentemente e invasivamente presenti. Secondo quanto riportato, queste persone si avvicinano con frequenza ai visitatori, creando fastidio e disagio durante la permanenza nella zona. La lettera esprime un senso di amarezza nei confronti di tali comportamenti.

I ‘buttadentro‘ in piazza Anfiteatro sono "insistenti e invasivi". Lo scrive in una lettera al sindaco e alla stampa L.P., un turista che con la sua compagna è stato ospite della nostra città nei giorni scorsi e che, come tanti, ha manifestato disagio per il trattamento ricevuto in piazza Anfiteatro dalle persone pagate per cercare di convincere i turisti a entrare nei locali. Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale aveva emanato un provvedimento teso a multare i comportamenti eccessivi, ma, evidentemente, dopo alcune sanzioni, l’andazzo, a quanto riferisce lo stesso turista, è sempre il solito. "Piazza dell’Anfiteatro, simbolo della città e tra i luoghi più apprezzati dai turisti – scrive L. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Buttadentro aggressivi“. L’amarezza del turista

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