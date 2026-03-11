Sul lago si è verificato un episodio di disordine, con quattro persone sanzionate per aver agito senza autorizzazione. Tra queste, un albanese e tre italiani, tutti collegati a società di noleggio che operano nella zona. Le autorità hanno identificato e multato i soggetti coinvolti, che sono stati accusati di aver violato le norme vigenti.

Un albanese e tre italiani, tutti facenti riferimento a società di noleggio operative nel primo bacino del lago di Como, sono stati fermati e sanzionati ieri dopo che la Polizia di Stato ha intensificato i controlli in questi giorni per prevenire situazioni pericolose e incidenti dovuti al caos nel lago. Ora rischiano fino a mille euro di multa. La Sezione Acque Interne della Polizia ha implementato i controlli nel primo bacino dove l’attenzione degli agenti si è focalizzata sulla zona di attracco al molo di Sant’Agostino in prossimità del quale la grande concentrazione di barche può provocare pericoli. Questa volta nel mirino sono finiti alcuni “buttadentro“, che invitano i turisti a un tour in barca o a noleggiare un mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caos sul lago. Sanzionati i buttadentro

