La decisione del Giudice Sportivo su Chiellini e Comolli dopo Inter-Juve | Aggressivi e intimidatori

Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare Chiellini e Comolli dopo l’episodio di tensione avvenuto durante Inter-Juventus, a causa del loro comportamento aggressivo e intimidatorio. Durante la partita, i due dirigenti si sono scagliati contro gli avversari dopo la simulazione di Bastoni su Kalulu, scatenando una rissa che ha coinvolto anche altri presenti. La loro condotta ha portato alla loro inibizione, impedendo loro di partecipare alle prossime partite ufficiali.

I due dirigenti inibiti per la bagarre scoppiata a San Siro dopo la simulazione di Bastoni su Kalulu. Proteste e tentativo “gravemente intimidatorio, cercando il contatto fisico” nei confronti di La Penna.🔗 Leggi su Fanpage.it Squalifica Nicola, la decisione del Giudice Sportivo dopo il rosso in Juve Cremonese: tutti i dettagliIl Giudice Sportivo ha deciso di squalificare Nicola, tecnico della Cremonese, per un turno in seguito al cartellino rosso ricevuto durante la partita contro la Juventus. Inter, multa record e diffida: la decisione del Giudice Sportivo dopo il caso AuderoIl Giudice Sportivo ha deciso oggi di sanzionare l’Inter con una multa di 50. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giustizia riparativa: si può impugnare il rifiuto del giudice; Competenza giudice di rinvio: la decisione della Corte; Moussa Diarra, no all'archiviazione? Domani la decisione del giudice; Caso-Martinetto, il giudice rinvia la decisione al 13 febbraio. La decisione del giudice: Fabrizio Corona si rifiuta di cancellare i video di Signorini… (1 / 2)Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. Quante ne conosci? A te i proverbi italiani migliori, i più famosi e i più divertenti! donna.fidelityhouse.eu Rifiuta un diamante da 14mila euro e viene licenziata: la sentenza del giudiceUn diamante da 14mila euro consegnato per un compleanno, un rifiuto chiaro e definitivo, poi il licenziamento a giugno 2025 con la motivazione di un presunto disguido sulle ferie. Il Tribunale civile ... blogsicilia.it La decisione del Giudice Sportivo su Chiellini e Comolli. Inibizioni al 27 febbraio e 31 marzo e multe pecuniarie: i dettagli x.com Oggi il Giudice Sportivo: cosa rischiano Comolli e Chiellini facebook