Vasco e gli auguri a mamma Novella che compie 95 anni | Sei ancora una fanciulla buon compleanno

Domenica 15 marzo, Vasco Rossi ha pubblicato un messaggio su Facebook per augurare buon compleanno a sua madre, Novella Corsi, che ha compiuto 95 anni. Nel post, il cantante ha scritto che sua madre è ancora una fanciulla e le ha rivolto i suoi auguri. Nessun evento pubblico o grande festa è stato organizzato per questa occasione.

La dedica speciale del Kom sui suoi social: "Mi spingeva continuamente a cantare". La sua canzone preferita? Vasco l'ha scritta a Bologna Non servono stadi gremiti per far battere il cuore del popolo del rock. Domenica 15 marzo Vasco Rossi ha scelto la semplicità di un post su Facebook per celebrare la donna che, più di ogni altra, ha dato ritmo alla sua vita: mamma Novella Corsi, che compie 95 anni. “Buon Kom-pleanno mamma Novella!" esordisce il Komandante sui suoi canali social con la dolcissima dedica alla mamma: “È dei pesci. La parte più importante di lei è la sensibilità. Ho avuto l’infanzia serena e felice, circondato da tanto amore. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Vasco e gli auguri a mamma Novella: “Buon Kom-pleanno. Ancora oggi è una fanciulla” Leggi anche: Vasco Rossi, la mamma Novella compie gli anni: la dedica social Buon compleanno Vasco Rossi Una raccolta di contenuti su Vasco e gli auguri a mamma Novella che... Temi più discussi: La vita di Vasco diventa una graphic novel in tre volumi, Una favola lunga una vita; Il Corriere compie oggi 150 anni: in regalo la copia anastatica del primo numero. E domani il libro con gli auguri di personalità, istituzioni e amici; Firenze, la scuola del futuro a Didacta Italia 2026; Vasco, una favola lunga una vita. Vasco e gli auguri a mamma Novella: Buon Kom-pleanno. Ancora oggi è una fanciullaIl rocker di Zocca condivide con i fan una grande dedica alla madre, ricordando i tempi felici dell’infanzia e alcuni video, in cui la donna condivide alcune memorie emozionanti sul figlio ... msn.com Vasco Rossi, la mamma Novella compie gli anni: la dedica social(Adnkronos) – Ancora oggi è una fanciulla. Con queste parole Vasco Rossi festeggia sui social la mamma Novella che oggi compie gli anni. La rockstar di Zocca accompagna il buon Kom-pleanno per la ... msn.com Musica è il barocca e servito. (Ragusa) Foto di Salvo Vasco Photography #viaggiainsiemeanoi #sicilia #fblifestyle facebook