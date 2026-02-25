Buenas noche la hit dell’estate 2026 | musica e cultura tra realtà e animazione nella serie ispirata a Questo è papà di Vinciprova

L’estate 2026 si accende con una nuova melodia destinata a diventare un tormentone. Si intitola “Buenas Noche”, la hit che anticipa l’uscita del terzo brano della colonna sonora della serie animata tratta dal libro “Questo è papà” di Davide Vinciprova, Presidente del MCF e Ambasciatore dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari. Il brano, fresco e coinvolgente, con la partecipazione di “lux in luminali”, che unisce sonorità latine a un testo carico di significato, capace di parlare a grandi e piccoli, non rappresenta soltanto una canzone estiva, ma un vero e proprio manifesto emotivo che accompagna la nuova serie animata, ispirata all’omonima opera letteraria, incentrata sul valore della figura genitoriale e sull’importanza dei legami familiari. La serie animata “Questo è papà” promette di conquistare il pubblico con un racconto autentico e delicato, capace di affrontare temi complessi con leggerezza e profondità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

