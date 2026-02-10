Marco Dimarco sta vivendo un momento di forma molto migliore rispetto alla scorsa stagione. La svolta, secondo alcune fonti, sarebbe arrivata grazie a un retroscena con il nuovo allenatore Chivu. La mossa del tecnico rumeno in estate avrebbe cambiato le carte in tavola, portando il giocatore ad essere più concentrato e decisivo in campo. I tifosi sperano che questa evoluzione continui, anche grazie alla nuova versione che sta emergendo in questa fase.

Inter News 24 Dimarco sta vivendo un momento di forma super in netta controtendenza con la passata stagione: c’entra Chivu. Il retroscena. La metamorfosi di Federico Dimarco è uno dei simboli più evidenti del passaggio di consegne tra la gestione Inzaghi e l’era di Cristian Chivu. Se un tempo il numero 32 era l’abbonato numero uno al cambio intorno al 60?, oggi il laterale del quartiere Calvairate è diventato un maratoneta instancabile, capace di arare la fascia sinistra fino al triplice fischio senza perdere lucidità. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Dimarco, il motore ora è truccato: da cambio fisso a uomo dei 90 minuti grazie ai segreti di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dimarco e il retroscena con Chivu: la nuova versione frutto della mossa del tecnico in estate? Cosa è successo

Approfondimenti su Dimarco Chivu

Durante il calciomercato estivo, è emerso un importante retroscena riguardante Cristian Chivu e l'Inter.

Gleison Bremer potrebbe rientrare tra i convocati della nazionale brasiliana.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Dimarco Chivu

Argomenti discussi: Dimarco e il retroscena di mercato: poteva approdare in un top club europeo due stagioni fa; Retroscena Chivu, Sky svela: Prima di un corner si è girato verso la panchina e ha detto…; Moretto: Inter su McKennie, ecco la situazione. Bayern Monaco chiese Dimarco ma…; Non è un angolo, è un rigore: Federico Dimarco è una sentenza, il retroscena su Sassuolo-Inter.

Retroscena Chivu, Sky svela: Prima di un corner si è girato verso la panchina e ha dettoDue assist direttamente da calcio d'angolo ieri per Dimarco: ed è proprio su questo tema il retroscena raccontato a Sky da Matteo Barzaghi ... msn.com

Moretto: Dimarco-Bayern Monaco, c'è un retroscena. McKennie, sondaggio dell'Inter ma la Juve vuole il rinnovoSecondo il giornalista Matteo Moretto, la Juventus farà un nuovo tentativo per convincere Weston McKennie a rinnovare il contratto in scadenza a giugno, facendo leva sul fatto che il poliedrico centro ... msn.com

Moretto: “Retroscena: Dimarco nell’estate 23/24 era la prima scelta del Bayern, ma l’Inter ha detto no. Poi i tedeschi hanno virato su Theo Hernandez.” - facebook.com facebook

Dimarco tra i migliori esterni d’Europa: numeri top e rendimento altissimo. Retroscena: nell’estate 23/24 era la prima scelta del Bayern, ma l’Inter ha detto no. Poi i tedeschi hanno virato su Theo Hernandez. [ @MatteMoretto] x.com