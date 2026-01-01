Maxi falò di mobili in strada a Pioltello | ragazzini postano il video e inneggiano all’intervento dei vigili del fuoco

Nella notte del 1 gennaio 2026 a Pioltello, si è svolto un maxi falò di mobili in strada, ripreso e condiviso da alcuni giovani sui social. L’evento ha attirato l’attenzione per il rischio e il disagio causato, con testimonianze che esaltano l’intervento dei vigili del fuoco. Un episodio che riflette le problematiche legate a comportamenti irresponsabili durante le festività.

Pioltello, 1 gennaio 2026 - Notte di vandalismi e fuochi artificiali sparati senza limiti, troppo spesso da incoscienti. A Pioltello, in piazza Garibaldi, si è verificato uno degli episodi più gravi, fortunatamente senza feriti. Un gruppo di giovanissimi teppisti ha accatastato masserizie, mobili e pezzi di legno, dando vita a un maxi falò sul quale sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Il video postato sui social. In un video postato sui social dagli autori o da chi era presente si vedono i giovani inneggiare all’intervento dei vigili del fuoco e, successivamente, un uomo intervenire per allontanare alcuni ragazzi che stavano portando altro materiale per alimentare ulteriormente il rogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maxi falò di mobili in strada a Pioltello: ragazzini postano il video e inneggiano all’intervento dei vigili del fuoco Leggi anche: Incendio alla cartiera di Varone: maxi intervento dei vigili del fuoco Leggi anche: Incendio alla cartiera di Varone: maxi intervento dei vigili del fuoco Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mobili lasciati per strada scoperta maxi-discarica. Denunciati i responsabili - e i vecchi arredi sono stati scaricati abusivamente per strada, creando una maxi- ilgiorno.it **Gli autovelox in Sardegna dal 29 dicembre: la mappa delle postazioni della Polizia stradale** La Polizia stradale ha predisposto una serie di postazioni mobili per il rilevamento della velocità in Sardegna. Ecco dove saranno posizionati gli autovelox nei pros - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.