Brooklyn Beckham e Nicola Peltz pronti ad adottare un bimbo l’indiscrezione dopo la rottura da David e Victoria | Sanno di essere privilegiati

Dopo la rottura con i genitori, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sembrano essere più uniti che mai. Secondo alcune fonti, i due starebbero pensando di adottare un bambino. La coppia, che si è recentemente separata dalla famiglia, si sente fortunata e pronta a intraprendere questa strada insieme. La notizia circola tra amici e potrebbe diventare presto realtà.

Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz starebbero pianificando l’adozione di un bambino. A rivelarlo è una fonte vicina alla coppia al The Sun. «I due sono fermamente d’accordo, vogliono entrambi tanti figli e almeno uno adottato», dichiara l’informatore al giornale inglese. La notizia arriva in un clima di forte tensione in casa Beckham, dopo le accuse mosse dalla coppia contro l’ex calciatore e l’ex Spice Girl, prima per questioni finanziarie, poi per un presunto ballo «imbarazzante» di Victoria al matrimonio del figlio. Perché vogliono adottare un bambino?. Un amico della coppia ha affermato che entrambi sono consapevoli «di provenire da una condizione di privilegio difficilmente immaginabile e sentono quindi il forte desiderio di restituire qualcosa, offrendo a un bambino o a un neonato in difficoltà la possibilità di avere una vita migliore ».🔗 Leggi su Open.online

David e Victoria Beckham sono pronti a riabbracciare Brooklyn, che si è allontanato dopo la rottura con i genitori.

David e Victoria Beckham sono pronti a riaccogliere Brooklyn, ma solo se Nicola Peltz sparisce dalla loro vita.

