Secondo fonti britanniche, David e Victoria Beckham sarebbero preoccupati per il futuro finanziario di Brooklyn in caso di divorzio da Nicola Peltz. Le preoccupazioni si concentrano sull’accordo economico firmato dal primogenito prima del matrimonio, che potrebbe influire sulla sua stabilità finanziaria. La notizia evidenzia le tensioni legate alle questioni patrimoniali dopo il matrimonio tra Brooklyn e Nicola Peltz.

Il padre di Nicola, l'imprenditore ottantatreenne Nelson Peltz, ha un patrimonio di ben 1,2 miliardi di sterline. Mentre Victoria e David valgono «solo» 335 milioni di sterline. Prima di sposarsi Brooklyn e Nicola avrebbero stipulato un rigido contratto prematrimoniale in base al quale, «in caso di futura separazione, ognuno se ne andrà per la propria strada portandosi via solo beni e proprietà che ha investito nelle nozze». In altre parole, senza chiedere nulla all’altro. David e Victoria temono dunque che il primogenito, «in caso di divorzio, rimarrà con ben pochi soldi in tasca»: «Hanno la sensazione che il figlio sia come tenuto prigioniero, visto che il suo futuro è completamente nelle mani dei Peltz. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - David e Victoria Beckham «temono che Brooklyn, in caso di divorzio da Nicola Peltz, resterà senza soldi»

Beckham in guerra, quella volta che Victoria disse no all'iniziativa benefica di Nicola Peltz. Brooklyn: «Voleva salvare i cani senza casa»Una recente iniziativa benefica promossa da Nicola Peltz, volta a raccogliere fondi per i cani senza casa colpiti dagli incendi di Los Angeles, ha scatenato tensioni all'interno della famiglia Beckham.

Brooklyn Beckham contro i genitori: cosa succede con Victoria e David e cosa c'entra la moglie Nicola PeltzRecenti sviluppi nella vita di Brooklyn Beckham hanno portato a una rottura con i genitori Victoria e David.

