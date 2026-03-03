Bridgerton Netflix ha confermato la quinta e sesta stagione | quando usciranno e chi saranno i protagonisti

Netflix ha annunciato ufficialmente che la quinta e la sesta stagione di Bridgerton sono in fase di sviluppo. La produzione delle nuove stagioni è confermata e si attendono dettagli sulla data di uscita. I protagonisti principali della serie sono già stati annunciati, ma non sono ancora state rese note le date di rilascio. I fan continuano a seguire con attenzione le novità sulla serie.

Con il finale della quarta stagione di Bridgerton ormai alle spalle, i fan non smettono di chiedersi cosa riserverà il futuro della serie. Netflix ha recentemente confermato la produzione della quinta e della sesta stagione e l’annuncio ha scatenato un’ondata di ipotesi riguardo chi sarà la protagonista del prossimo capitolo. I fan, infatti, sono già in fermento, cercando di capire chi prenderà il posto di Daphne Bridgerton. La showrunner Jess Brownell ha lanciato qualche indizio durante la première della stagione 4, arrivando a parlare di un “passaggio di testimone” tra due personaggi, le cui iniziali sono “E” e “F”. Ma chi, tra Eloise e Francesca, sarà la vera protagonista della stagione 5? Eloise Bridgerton: la protagonista della quinta stagione?. 🔗 Leggi su Tpi.it

Lily Collins ha annunciato con un simpatico video che ci sarà la sesta stagione di "Emily in Paris". Dopo il grande successo della quintaLa pubblicitaria più glamour del piccolo schermo tornerà a Parigi, dopo la pausa italiana, per riprendere in mano le fila di carriera e amore Emily...

Bridgerton: il recasting di Daphne e Simon nella quinta stagione è stato ufficialmente affrontato dallo showrunner dopo la problematica assenza nella quarta stagioneLa quarta stagione di Bridgerton non include Daphne (Phoebe Dynevor) né suo marito, Simon (Regé-Jean Page), e la showrunner Jess Brownell ha parlato...

