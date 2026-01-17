Incendio in un appartamento a Crotone evacuata una palazzina | un ferito

Nella notte a Crotone, un incendio ha interessato un appartamento in via San Benedetto da Norcia, provocando l’evacuazione di una palazzina. L’incendio si è sviluppato poco prima delle 03:00, risultando in un ferito. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Un incendio si è sviluppato nella notte a Crotone, poco prima delle 03:00, all'interno di un'abitazione situata in via San Benedetto da Norcia. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale. Le fiamme hanno interessato un appartamento collocato all'ultimo piano di una palazzina di tre livelli. Durante le operazioni di spegnimento, il personale ha disposto, a scopo precauzionale, l'evacuazione di tutti i residenti dello stabile. Al termine delle operazioni di bonifica e dopo le verifiche strutturali, gli inquilini hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni intorno alle ore 06:00.

Paura a Crotone: incendio in un appartamento, ferito un uomo - Nel corso dell’incendio, un uomo è rimasto ferito ed è stato prontamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale. reggiotv.it

Paura a Crotone, incendio nella notte all’ultimo piano di una palazzina - Questa notte, poco prima delle 03:00, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone sono intervenute in via San Benedetto da Norcia, dove un ... wesud.it

