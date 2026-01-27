Brescia devastante incendio in via Monte Nero | muore un’anziana allettata

Un grave incendio si è verificato in via Monte Nero a Brescia, provocando la morte di un’anziana e lo sfollamento di numerosi residenti. I vigili del fuoco sono intervenuti con autoscala e altre attrezzature per mettere in sicurezza le persone coinvolte. L’evento ha richiesto un intervento immediato e coordinato delle autorità locali per gestire la situazione e garantire l’assistenza ai cittadini evacuati.

Brescia, 27 gennaio 2026 –  Una donna anziana morta, decine di evacuati e almeno nove inquilini calati dai loro appartamenti con l’autoscala dei vigili del fuoco. È stata una notte d’inferno quella che hanno vissuto gli abitanti di un’abitazione in via Monte Nero a Brescia. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. L’allarme e lo scoppio della bombola d’ossigeno. Il primo allarme è stato lanciato dai vicini di casa della vittima, che hanno chiamato il 112 avvisando di un rogo scoppiato in un appartamento. In poco tempo per le fiamme sono divampate ovunque e il fumo ha invaso le parti comuni della palazzina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Usa il pass disabili della madre, ma l’anziana è allettata da 2 anni

A Ravenna, il 17 gennaio 2026, si è scoperto che una persona ha continuato a utilizzare il pass disabili della madre, allettata da due anni e in una struttura di assistenza, per circolare e parcheggiare.

Usa il pass disabili della madre, ma l’anziana è allettata da due anni

A Ravenna, il 17 gennaio 2026, si è scoperto che una persona ha utilizzato il pass disabili della madre, allettata e ricoverata da due anni, per circolare e parcheggiare illegittimamente per oltre un anno.

Incendio doloso per il controllo dello spaccio: tre condanne; Arrestato Daniele Lorenzetti: è accusato di aver fatto bruciare un salone di bellezza; Rovato, ncendio di via XXV Aprile, primi spiragli per la riapertura della strada; Esplosione mortale in una palazzina tragedia in Italia La situazione.

brescia devastante incendio inBrescia, muore in casa per un incendioUna persona costretta a letto da una malattia ha perso la vita in viale Monte Nero. Le fiamme avrebbero raggiunto una bombola di ossigeno. Diversi residenti evacuati ... rainews.it

brescia devastante incendio inIncendio in casa a Brescia, una persona muore tra le fiammeUna serata di terrore si è trasformata in tragedia in via Monte Nero a Brescia, dove un violento incendio divampato in un’abitazione ha provocato la morte di una persona. L'allarme è scattato ieri ser ... msn.com

