Un grave incendio si è verificato in via Monte Nero a Brescia, provocando la morte di un’anziana e lo sfollamento di numerosi residenti. I vigili del fuoco sono intervenuti con autoscala e altre attrezzature per mettere in sicurezza le persone coinvolte. L’evento ha richiesto un intervento immediato e coordinato delle autorità locali per gestire la situazione e garantire l’assistenza ai cittadini evacuati.

Brescia, 27 gennaio 2026 – Una donna anziana morta, decine di evacuati e almeno nove inquilini calati dai loro appartamenti con l’autoscala dei vigili del fuoco. È stata una notte d’inferno quella che hanno vissuto gli abitanti di un’abitazione in via Monte Nero a Brescia. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. L’allarme e lo scoppio della bombola d’ossigeno. Il primo allarme è stato lanciato dai vicini di casa della vittima, che hanno chiamato il 112 avvisando di un rogo scoppiato in un appartamento. In poco tempo per le fiamme sono divampate ovunque e il fumo ha invaso le parti comuni della palazzina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, devastante incendio in via Monte Nero: muore un’anziana allettata

Approfondimenti su Brescia Incendio

A Ravenna, il 17 gennaio 2026, si è scoperto che una persona ha continuato a utilizzare il pass disabili della madre, allettata da due anni e in una struttura di assistenza, per circolare e parcheggiare.

A Ravenna, il 17 gennaio 2026, si è scoperto che una persona ha utilizzato il pass disabili della madre, allettata e ricoverata da due anni, per circolare e parcheggiare illegittimamente per oltre un anno.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Brescia Incendio

Argomenti discussi: Incendio doloso per il controllo dello spaccio: tre condanne; Arrestato Daniele Lorenzetti: è accusato di aver fatto bruciare un salone di bellezza; Rovato, ncendio di via XXV Aprile, primi spiragli per la riapertura della strada; Esplosione mortale in una palazzina tragedia in Italia La situazione.

Brescia, muore in casa per un incendioUna persona costretta a letto da una malattia ha perso la vita in viale Monte Nero. Le fiamme avrebbero raggiunto una bombola di ossigeno. Diversi residenti evacuati ... rainews.it

Incendio in casa a Brescia, una persona muore tra le fiammeUna serata di terrore si è trasformata in tragedia in via Monte Nero a Brescia, dove un violento incendio divampato in un’abitazione ha provocato la morte di una persona. L'allarme è scattato ieri ser ... msn.com

È una donna la vittima dell'incendio divampato in un condominio di via Monte Nero a Brescia. Alcuni residenti hanno raccontato di aver sentito un boato. Poi le fiamme e il fumo che in pochi minuti hanno invaso la palazzina. #anziani #Brescia #casa #incendio - facebook.com facebook

Incendio in via Monte Nero a Brescia: morta una persona x.com