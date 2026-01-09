Alla Sala del Romanino del Museo Eremitani due presentazioni di libri
Alla Sala del Romanino del Museo Eremitani si tengono due presentazioni di libri, programmate per martedì 13 e giovedì 15 gennaio nel pomeriggio. Questi incontri rappresentano un’occasione per approfondire temi letterari e arricchire il calendario culturale locale, offrendo spazio a autori e lettori in un contesto storico e artistico di rilievo.
La Sala del Romanino del Museo Eremitani si apre alla letteratura con due appuntamenti dedicati ai libri: martedì 13 e giovedì 15 gennaio, nel pomeriggio, sono in programma due presentazioni che arricchiscono il calendario culturale cittadino.ProgrammaMartedì 13 gennaio alle ore 17.30 verrà. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Alla Sala del Romanino del Museo Eremitani due presentazioni di libri il 13 e il 15 gennaio 2026.
