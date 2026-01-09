Alla Sala del Romanino del Museo Eremitani due presentazioni di libri

Alla Sala del Romanino del Museo Eremitani si tengono due presentazioni di libri, programmate per martedì 13 e giovedì 15 gennaio nel pomeriggio. Questi incontri rappresentano un’occasione per approfondire temi letterari e arricchire il calendario culturale locale, offrendo spazio a autori e lettori in un contesto storico e artistico di rilievo.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.