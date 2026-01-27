Scoperto asilo nido abusivo | multa da 16mila euro

L’attività di controllo del comando Provinciale di Napoli ha portato alla scoperta di un asilo nido abusivo, con una sanzione di 16.000 euro. L’intervento rientra nelle direttive della Prefettura, che ha rafforzato le verifiche nelle strutture e attività commerciali del territorio. Questo episodio evidenzia l’attenzione delle autorità sulla sicurezza e rispetto delle normative locali.

Il comando Provinciale di Napoli nell’ambito delle indicazioni impartite dalla Prefettura di Napoli ha intensificato i controlli nei locali e nelle attività commerciali del territorio partenopeo. Prima tappa nell’area est della città. Durante le operazioni è emersa una grave criticità che coinvolge i più piccoli. I carabinieri hanno controllato un asilo nido a via Guidone. All’interno 14 bambini di età compresa tra uno e tre anni. I militari hanno denunciato per esercizio abusivo della professione la titolare dell’attività e la sua socia operatrice. Impiegate a nero anche altre due operatrici. I carabinieri della compagnia Poggioreale hanno constatato che l’attività di asilo nido fosse gestita in assenza di alcuna autorizzazione né titolo abilitativo alla professione.🔗 Leggi su Napolitoday.it

