Truffa a una 90enne arrestato 20enne tra Pontecorvo e Tagliacozzo | recuperati oro e contanti

Da frosinonetoday.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 20 anni è stato arrestato tra Pontecorvo e Tagliacozzo per aver truffato una donna di 90 anni. La vittima aveva subito una frode che le ha sottratto oro e soldi, portando i Carabinieri a intervenire tempestivamente. Durante le perquisizioni, sono stati recuperati alcuni monili e contanti rubati. L'indagato, disoccupato, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire eventuali complici.

Fermato dopo la fuga lungo la Casilina con refurtiva da 10mila euro: i Carabinieri restituiscono tutto all’anziana vittima, scatta l’obbligo di dimora L’autovettura, intestata ad una società di noleggio con sede in Bolzano, veniva rintracciata nel comune di Castrocielo (FR), lungo la S.R. 6 Casilina. A bordo, oltre al conducente, vi era un minore 16enne, anch’egli proveniente da un comune campano e incensurato. La successiva perquisizione personale e veicolare consentiva di rinvenire e sottoporre a sequestro monili in oro per un peso complessivo di circa 102 grammi, per un valore stimato di circa 10.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Truffa agli anziani in centro ad Arezzo: due arresti in flagranza, recuperati oro e contanti

Leggi anche: Truffa agli anziani, arrestati due pregiudicati sull’A1: recuperati oro e contanti per oltre 15mila euro

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tenta truffa a 90enne: arrestato. Incastrato dalle chat d’amore; Truffa a una novantenne: arrestati. Tre persone fermate dalla Polstrada; Prima la chiamata, poi il finto operatore delle forze dell'ordine alla porta: bloccata truffa ai danni di una 90enne; Si fingono carabinieri e si fanno consegnare l’oro da una 90enne: arrestati lungo l’A1.

Si fingono carabinieri e si fanno consegnare l’oro da una 90enne: arrestati lungo l’A1Truffano una 90enne e poi vengono beccati in auto con la refurtiva lungo l’A1. Così tre persone, un ragazzo e una ragazza poco più che ventenni ed un uomo di 50 anni, sono stati arrestati nei giorni s ... umbria24.it

Sostegno, finto incidente del figlio: 90enne vittima di truffaNella giornata di ieri 10 febbraio una donna è rimasta vittima di una truffa telefonica. La vittima ha ricevuto una chiamata in cui una persona, spacciandosi per un conoscente, le comunicava che suo ... valsesianotizie.it