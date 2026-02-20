Truffa a una 90enne arrestato 20enne tra Pontecorvo e Tagliacozzo | recuperati oro e contanti

Un giovane di 20 anni è stato arrestato tra Pontecorvo e Tagliacozzo per aver truffato una donna di 90 anni. La vittima aveva subito una frode che le ha sottratto oro e soldi, portando i Carabinieri a intervenire tempestivamente. Durante le perquisizioni, sono stati recuperati alcuni monili e contanti rubati. L'indagato, disoccupato, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire eventuali complici.

Fermato dopo la fuga lungo la Casilina con refurtiva da 10mila euro: i Carabinieri restituiscono tutto all'anziana vittima, scatta l'obbligo di dimora L'autovettura, intestata ad una società di noleggio con sede in Bolzano, veniva rintracciata nel comune di Castrocielo (FR), lungo la S.R. 6 Casilina. A bordo, oltre al conducente, vi era un minore 16enne, anch'egli proveniente da un comune campano e incensurato. La successiva perquisizione personale e veicolare consentiva di rinvenire e sottoporre a sequestro monili in oro per un peso complessivo di circa 102 grammi, per un valore stimato di circa 10.