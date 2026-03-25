Bonolis rincara la dose | Bastoni? Simulazione ordinaria polemiche nate solo per questo motivo Sull’Italia…

Il conduttore televisivo e tifoso dell’Inter ha commentato la vicenda legata a Bastoni, affermando che le polemiche sono nate principalmente per questioni di simulazione. Ha inoltre parlato della situazione della nazionale italiana in vista del playoff per il Mondiale. Il suo intervento si è concentrato sulla percezione delle polemiche e sulla preparazione della squadra nazionale per l’appuntamento internazionale.

Inter News 24 Bonolis, noto conduttore e tifoso dell’Inter, ha commentato la situazione Bastoni e quella dell’Italia in vista del playoff Mondiale. In vista della sfida decisiva dell’Italia contro l’Irlanda del Nord, Paolo Bonolis è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il momento degli Azzurri e l’impatto dei blocchi club sulla Nazionale di Gattuso. Il noto conduttore, sempre attento alle dinamiche nerazzurre, ha espresso fiducia per il passaggio del turno. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Certo che la sostengo la Nazionale, chi se la perde la partita domani? Dobbiamo assolutamente qualificarci al Mondiale per una gloria nazionale e dopo due Mondiali in cui non ci siamo stati. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonolis rincara la dose: «Bastoni? Simulazione ordinaria, polemiche nate solo per questo motivo. Sull’Italia…» Articoli correlati Leggi anche: Luis Henrique, Biasin rincara la dose: “Non solo Bournemouth, in 3 dalla Premier” Kalulu rincara la dose: «Bastoni? Non l’ho sentito, ci parlavamo pochissimo anche prima. Rivederlo? Ho questa speranza »di Redazione Inter News 24Kalulu, intervenuto in conferenza stampa prima di Roma-Juve, è tornato sull’episodio che l’ha visto coinvolto con Bastoni...