Prima della partita tra Roma e Juventus, Kalulu ha parlato in conferenza stampa riguardo all’episodio con Bastoni. Ha affermato di non averlo sentito e di aver parlato poco con lui in passato. Inoltre, ha espresso la speranza di rivederlo. Le sue parole si sono concentrate sull’episodio e sui rapporti tra i due calciatori.

Inter News 24 Kalulu, intervenuto in conferenza stampa prima di Roma-Juve, è tornato sull’episodio che l’ha visto coinvolto con Bastoni. (inviato all’Allianz Stadium) – Archiviata la cocente eliminazione dalla Champions League, la Juve torna a pensare al campionato e ad un quarto posto da conquistare. Scontro diretto fondamentale all’Olimpico contro la Roma, attualmente a +4 in classifica. Le parole di Kalulu su Bastoni: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter CAMBIO DI PROTOCOLLO E SE HA SENTITO BASTONI – «Tutte le regole che possono aiutare al calcio in generale, per l’esperienza in campo e degli spettatori, mi trovano d’accordo. Io sono stato il protagonista di questo cambiamento ma vediamo come si farà, se andranno bene sul campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Kalulu rincara la dose: «Bastoni? Non l’ho sentito, ci parlavamo pochissimo anche prima. Rivederlo? Ho questa speranza »

Rosso a Kalulu, Bastoni: “Ho sbagliato, ma ho sentito tante falsità. L’esultanza? Figlia di trance agonistica”Alla vigilia dell'andata dei playoff di Champions League tra Bodo Glimt e Inter, Alessandro Bastoni ha preso la parola in conferenza stampa al fianco...

Bastoni ammette: «Quando ho sentito il contatto con Kalulu ho accentuato la caduta. La cosa che mi dispiace di più è la reazione avuta dopo»Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui.

Tutto quello che riguarda Kalulu rincara.

Discussioni sull' argomento Inter-Juventus, per Kalulu non c’era neanche il primo giallo? Immagini Bordo-Cam riaccendono il caos; Saviano attacca l’Inter | Il rosso a Kalulu ha falsato il campionato nei presupposti etici Fin quando i dirigenti nerazzurri rimarranno al loro posto il calcio italiano non potrà recuperare la dignità.

Spalletti rincara la dose: Non mi sarei mai aspettato che Kalulu prendesse del fesso da ChivuDopo le parole ai microfoni di Sky Sport, a Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è stato chiesto ancora una volta di commentare le dichiarazioni. tuttomercatoweb.com

Voglio vedere un allenatore venire in conferenza a dire 'ho avuto un episodio a favore, chiedo scusa'. Chivu però non chiede scusa e rincara la dose dopo l'episodio Kalulu ...Dopo le dichiarazioni di ieri in conferenza, quasi filosofeggianti, sugli arbitri, questa sera l'allenatore dell'Inter Chivu ha cambiato totalmente registro. In conferenza prima di ... milannews.it

Juve, Spalletti rincara la dose: "Kalulu si è preso del fesso da Chivu. Io potrei parlare dei giocatori dell'Inter, ma non lo faccio" x.com

Luciano Spalletti nel pre partita di Juve-Como torna sul caso della grazia non concessa a Pierre Kalulu dalla FIGC Video @este_news_sport #Spalletti #Kalulu #JuveComo #SerieA #CalcioItaliano Polemica PrePartita - facebook.com facebook