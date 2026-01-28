Luis Henrique Biasin rincara la dose | Non solo Bournemouth in 3 dalla Premier

Luis Henrique si avvicina sempre di più all’Inter, ma il suo nome fa scalpore anche in Premier League. Diverse squadre inglesi, tra cui il Bournemouth, si stanno muovendo con decisione per assicurarsi l’attaccante. La situazione si fa calda, e il futuro del brasiliano potrebbe cambiare in breve tempo.

Luis Henrique. Il futuro di Luis Henrique comincia a scaldare seriamente il mercato nerazzurro. Attorno all’esterno dell’ Inter, infatti, si stanno muovendo con decisione diversi club di Premier League, pronti a trasformare l’interesse in proposte concrete. A riferirlo è Fabrizio Biasin, che parla di un’attenzione crescente dall’Inghilterra, segnale evidente di come il profilo del brasiliano sia ormai finito sul radar di più società. Secondo quanto emerso, sarebbero tre i club inglesi ad aver avviato i primi contatti esplorativi: Bournemouth, Aston Villa ed Everton. Tra questi, il Bournemouth appare al momento il più convinto e strutturato nella trattativa, tanto da aver già messo sul tavolo una proposta economica importante.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Luis Henrique Bournemouth

Il Bournemouth ha fatto un’offerta concreta per Luis Henrique.

Luis Henrique Inter è al centro di alcune voci di mercato, con il club che ha respinto un’offerta dal Besiktas.

Inter, per Luis Henrique sono arrivate chiamate da: -Bournemouth -Aston Villa -Everton L’offerta del Bournemouth (30 mln tutto compreso) la più concreta. Il club nerazzurro non intende/può dare l’ok all’uscita fino a quando non avrà certezze di almeno un colp facebook

