Dopo 32 anni, l’Italia basket femminile torna a qualificarsi ai Mondiali e lo fa grazie alla vittoria di una partita importante. Andrea Capobianco, allenatore della squadra, ha commentato con entusiasmo l’evento, sottolineando l’aspetto mentale della prestazione. La nazionale si prepara ora a partecipare alla competizione che si svolgerà a Berlino dal 4 al 13 settembre.

32 anni. Tanti ne erano passati dall’ultima dell’Italia ai Mondiali di basket femminile. La squadra allenata da Andrea Capobianco ce l’ha fatta: tornerà a disputare una rassegna iridata, a Berlino, dal 4 al 13 settembre. Un obiettivo arrivato a San Juan, Porto Rico, grazie alla vittoria sulla Spagna per 68-56 che rende felicemente inutile l’ultima partita con il Senegal di martedì. Queste le prime parole di coach Capobianco rilasciate alla FIP: “ Bellissimo staccare il biglietto per Berlino giocando una partita del genere, di una qualità immensa dal punto di vista mentale, tranne un calo negli ultimi tre minuti del secondo quarto. Giocavamo contro la Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Capobianco: “Bellissimo andare ai Mondiali giocando una partita del genere a livello mentale”

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Una selezione di notizie su Andrea Capobianco

Discussioni sull' argomento Andrea Capobianco: Bellissimo andare ai Mondiali giocando una partita del genere a livello mentale; Pre-Mondiale, Italia-Spagna 68-56 (Zandalasini 22). Le Azzurre tornano al Mondiale dopo 32 anni!.

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