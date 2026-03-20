Domenica 22 marzo alle 17 si terrà l’ultimo spettacolo della rassegna dedicata ai bambini, intitolato “Il paese dei sogni”. L’evento si svolgerà presso il Teatro locale e rappresenta il conclusivo appuntamento di questa serie di rappresentazioni. La rappresentazione è rivolta ai giovani spettatori e chiude così la programmazione dedicata ai più piccoli.

Tempo di lettura: 2 minuti Ultimo appuntamento domenica 22 marzo alle ore 17,00, presso il Teatro De La Salle, per la ventiduesima edizione de “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini e organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento. Sarà di scena la Compagnia Molino d’Arte con lo spettacolo “LO STRANO CASO DEL DOTTOR JEKYLL E DEL SIGNOR HYDE” (liberamente ispirato al racconto di R. L. Stevenson) di Antonella Petrera per la regia di Antonello Arpaia, con Filippo Giordano, Amos Mastroggiacomo, Antonella Petrera e Antonello Arpaia. Dalle note di regia: La storia narra il tema del doppio, a misura di bambino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Il paese dei sogni’: ultimo spettacolo della rassegna dedicata ai bambini

Articoli correlati

‘Il paese dei sogni’, il quarto appuntamento della rassegna dedicato a ‘Il Mago di Oz’Quarto appuntamento per la ventiduesima edizione de “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia...

Torna il teatro nei Piccoli Palchi. La rassegna dedicata ai bambiniParte domenica la quarta edizione di Piccoli Palchi, la manifestazione dedicata a bambini, ragazzi e famiglie.

Tutto quello che riguarda 'Il paese dei sogni' ultimo spettacolo...

Temi più discussi: Il paese dei nostri sogni. Sarebbe bello se avessimo...; A Caffè Italia miti ed eroi dei sogni italiani; Papà, questo è sempre stato uno dei nostri sogni fin dall’inizio…; I migliori libri da leggere della settimana, tra L’impronta del lupo, Il fantasma di Lumholtz, Le sorelle in giallo e Il giardino dei sogni splendenti.

Il paese dei nostri sogni. Sarebbe bello se avessimo...Dopo aver valutato cosa manca per i giovani abbiamo preparato le nostre richieste al Comune. SCUOLA MEDIA ’DON MILANI’ - ORBETELLO. lanazione.it

Sondaggio TripBarometer: è l'Italia il paese dei sogni per i turisti di tutto il mondoÈ l'Italia ladestinazione da sogno dei turisti di tutto il mondo. Larivelazione arriva dal risultato del sondaggio TripBarometer,messo a punto da Ipsos, per il sito di prenotazione viaggiTripadvisor, ... it.blastingnews.com

Zaia sulla morte di Bossi: «Tutto il Paese deve dirgli grazie» - facebook.com facebook

Hai cambiato la storia del Paese, hai ridato speranza a milioni di persone. Grazie di tutto Capo! x.com