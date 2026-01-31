Scalo d’Autore a Fiumicino una nuova rassegna dedicata ai cantautori italiani

A Fiumicino nasce “Scalo d’Autore”, una nuova rassegna dedicata ai cantautori italiani. La prima edizione si terrà a fine marzo e promette di portare sul litorale romano musica e parole di qualità, con l’obiettivo di riavvicinare il pubblico alla musica d’autore. Maurizio Martinelli, ideatore e direttore dell’evento, punta a creare uno spazio dove i cantautori possano esprimersi e il pubblico possa ascoltare con attenzione.

Fiumicino, 31 gennaio 2026 – La canzone d'autore conquista un nuovo spazio sul litorale romano. A partire dalla fine di marzo la città ospiterà "Scalo d'Autore", una rassegna musicale ideata e diretta da Maurizio Martinelli con l'obiettivo di riportare al centro la forza delle parole e dell'ascolto consapevole. Il progetto nasce con l'ambizione di trasformare Fiumicino da semplice luogo di passaggio a punto di approdo culturale. Non uno spazio di transito, ma una tappa riconoscibile per artisti e pubblico, dove le storie raccontate attraverso la musica possano trovare un contatto diretto e autentico con chi ascolta.

