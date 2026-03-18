Nella notte tra sabato e domenica a Roma, un pedone di 35 anni è stato investito da un'auto pirata in Via di Tor Bella Monaca, all'altezza del civico 353. L'incidente è avvenuto intorno alle 00:30 e, nonostante i soccorsi, il pedone è deceduto poco dopo. La polizia sta indagando sull'accaduto e cerca il veicolo coinvolto.

Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Roma, dove intorno alle 00:30 un pedone è stato travolto, secondo quanto apprende LaPresse, in Via di Tor Bella Monaca, all’altezza del civico 353. Sul posto sono intervenute le pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale per i rilievi. La vittima, 35 anni, originaria della Moldavia ma con cittadinanza romena, è morta sul colpo. L’auto pirata è fuggita senza fermarsi. Proseguono le indagini tra testimonianze e immagini di videosorveglianza. La vittima chiamava Vadim Cojocari. La procura della Repubblica di Roma, indaga per omicidio stradale con fuga. Infatti l’auto che lo ha investito è riuscita a far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, auto pirata investe pedone a Tor Bella Monaca: morto 35enne

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