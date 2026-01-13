Minaccia la compagna con un coltello davanti ai carabinieri arrestato a Tor Bella Monaca

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Tor Bella Monaca dai carabinieri di Roma, accusato di maltrattamenti familiari. L'intervento è avvenuto dopo una segnalazione e durante il tentativo di fermare il soggetto, questi ha minacciato la compagna con un coltello davanti ai militari. L’arresto si inserisce in un contesto di interventi per tutela delle vittime e sicurezza pubblica.

Roma, 13 gennaio 2026 – I carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 37enne algerino gravemente indiziato del reato di maltrattamenti contro familiari. La scorsa notte, a seguito di una chiamata giunta al 112 dalla compagna dell'indagato, i militari sono intervenuti presso la loro abitazione in via Giovanni Battista Scozza, dove la donna, 28enne algerina, ha denunciato di aver subito, poco prima, una violenta aggressione con schiaffi e pugni al volto da parte del compagno. In presenza dei militari, il 37enne ha minacciato la donna con un coltello prelevato da un mobile della cucina, ma è stato immediatamente bloccato e disarmato.

