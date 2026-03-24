E’ stato un inseguimento folle quello dell’altra notte a Osimo, alla periferia, in direzione Porto Recanati. I carabinieri hanno intercettato una banda di ladri in fuga ed è scattato l’inseguimento a tutta velocità. Erano in quattro incappucciati su una Peugeot sfrecciavano per la Jesina. Alla fine, però, non sono stati bloccati. Si sono dileguati in direzione sud. La macchina è risultata rubata dal controllo della targa. Quasi in contemporanea proprio a Porto Recanati terminava la corsa di un’altra banda di malviventi su un’utilitaria inseguita dai colleghi militari. Le due operazioni, seppur simili, non sarebbero correlate ma sono indicative della presenza di ladri soprattutto nella zona a sud di Ancona che scelgono la vallata per azioni criminali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Folle inseguimento a una banda di ladri

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