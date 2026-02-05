Bolkestein i balneari non si arrendono
I balneari di San Benedetto non si arrendono e cercano nuove strade per mantenere le concessioni. Gli imprenditori turistico-balneari si riuniscono domenica al circolo
La proposta del diritto di superficie come possibile soluzione alla vicenda Bolkestein. Arriva dagli imprenditori turistico-balneari di San Benedetto che, tra l’altro, affronteranno l’argomento nel corso di un incontro in programma domenica al circolo "Mare Bunazze". Il confronto prenderà le mosse dalla proposta sostenuta dal presidente di ITB Italia, Giuseppe Ricci, che punta a superare l’attuale impasse normativa attraverso il riconoscimento di un nuovo titolo giuridico per i concessionari. Un’ipotesi che mira a garantire stabilità alle imprese balneari e a tutelare gli investimenti realizzati nel tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
