San Vincenzo | muore 21enne schiantandosi in auto contro un albero

Bilal Ezzine, 21 anni, ha perso la vita in un incidente a San Vincenzo, a causa di un tamponamento contro un albero lungo la strada che collega San Vincenzo a Campiglia Marittima. La vettura di Ezzine ha finito fuori strada e si è schiantata contro il tronco, lasciando i soccorritori senza nulla da fare. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 19 febbraio 2026. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi.

SAN VINCENZO (LIVORNO) – Incidente mortale oggi, 19 febbraio 2026, a San Vincenzo (Livorno). A perdere la vita un ragazzo di 21 anni, Bilal Ezzine, lungo la strada che da San Vincenzo porta a Campiglia Marittima. Il 21enne era alla guida di un’auto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che si è schiantato contro un albero. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Donoratico e della Croce Rossa di Venturina, che hanno prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dei mezzi di emergenza avanzata ma le condizioni del ragazzo sono apparse subito troppo gravi e per il 21enne è morto sul posto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - San Vincenzo: muore 21enne schiantandosi in auto contro un albero Viareggio: muore corriere schiantandosi con il furgone contro un palazzoUn incidente mortale questa mattina a Viareggio. Leggi anche: Figline: muore 48enne con l’auto contro un albero Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Arianna Fontana medaglia con la staffetta e record davanti a Meloni; Sanremo, Carlo Conti pronto a lasciare: c’è il nome del sostituto per l’edizione 2027. Muore giovane alla guida di un'auto finita contro un alberoUn automobilista 21enne è morto verso le 9,30 di oggi (giovedì 19 febbraio) lungo la strada che da San Vincenzo porta a Campiglia Marittima. Il giovane, ... gonews.it Tragedia a San Vincenzo: 21enne morto nello schianto contro un albero, cos’è successo?La mattina è appena iniziata sulla costa toscana, il traffico è quello di sempre tra San Vincenzo e Campiglia Marittima. Una strada che molti percorrono ogni giorno per andare al lavoro, a scuola, in ... alphabetcity.it CENA SPETTACOLO CON I VIAGGIATORI DEL TEMPO - LUPO CANTERO LIVE SABATO 21 FEBBRAIO DALLE 20.00 Ristorante Lupo Cantero, Via V. Emanuele II°, 10, San Vincenzo I VIAGGIATORI DEL TEMPO tornano Sabato per regalarci di nuovo allegri facebook #DalTuoTerritorio A Genova si è tenuta l’inaugurazione della nuova sede @UILTuCS_Liguria, in Torre San Vincenzo, via San Vincenzo 2, piano 8 x.com