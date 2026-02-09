Viareggio | muore corriere schiantandosi con il furgone contro un palazzo

Un incidente mortale questa mattina a Viareggio. Un corriere di 59 anni di Castelfranco di Sotto ha perso la vita dopo aver perso il controllo del furgone e schiantarsi contro un palazzo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo l’uomo è morto poco dopo all’ospedale di Massa.

VIAREGGIO (LUCCA) – Grave incidente stradale stamattina, 9 febbraio 2026, a Viareggio. Un uomo di 59 anni alla guida di un camion corriere ha accusato un malore poco prima delle 9 ed è andato in arresto cardiaco finendo contro delle auto parcheggiate e uno scooter e terminando la corsa contro il muro di un condominio in via Ciabattuni, nel quartiere Migliarina. Non sono rimaste coinvolte altre persone mentre si registrano danni ad auto ed al muro del palazzo. Il personale sanitario ha cercato di rianimare il 59enne, di Castelfranco di Sotto (Pisa), ed è stato portato all'Opa di Massa dove è successivamente deceduto.

