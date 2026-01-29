Incidente tra due auto all' alba sull' autostrada A4 un morto e un ferito in fin di vita

Questa mattina alle prime luci dell’alba, un incidente grave ha coinvolto due auto sull’autostrada A4 tra Verona Est e Soave, in direzione Venezia. Un morto e un ferito in condizioni critiche sono il tragico risultato dello schianto. Le vetture si sono scontrate violentemente, causando code e disagi lungo tutta la tratta. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

VERONA - Violento schianto questa mattina, giovedì 29 gennaio, intorno all'1 sull'autostrada A4 tra Verona Est e Soave in direzione Venezia. Il drammatico bilancio è di una persona morta e di un'altra gravemente ferita. La dinamica Nel tragico incidente, avvenuto poco dopo l'1, sono rimaste coinvolte due auto. Il ferito è stato traportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto oltre ai sanitari del Suem 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente tra due auto all'alba sull'autostrada A4, un morto e un ferito in fin di vita Approfondimenti su Verona Soave Incidente stradale, schianto all’alba tra due auto in viale Fulvio Testi a Milano: 21enne in fin di vita, 3 feriti Incidente tra 6 camion sull'autostrada A4: due autisti feriti. Chiuso il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est, in direzione Venezia Un incidente coinvolge sei camion sull'autostrada A4 tra Sistiana e Monfalcone Est, in direzione Venezia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Incidente sull’autostrada A1: tir si schianta sulle auto, tre morti su un'ambulanza Ultime notizie su Verona Soave Argomenti discussi: Incidente viadotto della Magliana, scontro tra due auto: 7 feriti. Tra loro anche un bambino; Incidente tra due auto in A4, un morto e un ferito grave; Concordia Sagittaria, incidente tra due auto a Sindacale, un ferito in ospedale; Scontro tra due auto: due persone ferite. Devastante frontale tra due auto: tre feriti, uno è grave | FOTO e VIDEOScontro frontale tra due auto a Isola della Scala: tre feriti, uno estratto dai Vigili del fuoco. Tutti trasportati in ospedale. nordest24.it Incidente tra due auto sulla Sp34: una macchina si ribalta, l'altra finisce sulla carreggiata opposta. Conducenti miracolatiVIDOR - Incidente tra due auto a Vidor sulla provinciale questa mattina alle 7.30 circa. Una delle due auto coinvolte, una Mercedes Classe A, ... msn.com Incidente auto-auto questa mattina alle 10:30: intervenuti ambulanza, auto medica ed elicottero con Polizia Stradale e Vigili del Fuoco. Ancora da chiarire la dinamica. #veronanetwork - facebook.com facebook Grande paura per Randal #KoloMuani, ex #Juve tornato in queste ore in orbita bianconera sul mercato, che nel pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla M25 insieme al compagno al #Tottenham Wilson #Odobert A diffondere le foto l x.com

