Progetto stadio-clinica perché il Tar ha detto no | i dettagli della SENTENZA

Il Tar ha respinto il ricorso riguardante il progetto di costruzione di uno stadio-clinica. Secondo la sentenza, il Comune di Terni non avrebbe potuto autorizzare la realizzazione della struttura sanitaria senza seguire le procedure previste dalla programmazione regionale. La decisione si basa sul fatto che l’autorizzazione non sarebbe stata rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di pianificazione territoriale.

Secondo i giudici amministrativi, il Comune di Terni “non avrebbe potuto rilasciare l’autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria sulla base di una propria valutazione” DOCUMENTO “Il Comune (di Terni) non avrebbe potuto rilasciare l’autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria sulla base di una propria valutazione di compatibilità con la programmazione regionale”. Ci sarebbe stato un grosso fraintendimento – ma non solo – alla base della determina dirigenziale del Comune di Terni con la quale a luglio 2025 si dava il via libera al progetto stadio-clinica. Provvedimento che con la sentenza pubblicata oggi – alla base dell’udienza dello scorso 27 gennaio – il tribunale amministrativo dell’Umbria ha annullato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Progetto stadio-clinica, perché il Tar ha detto “no”: i dettagli della SENTENZA Articoli correlati Ternana, progetto ‘Stadio-clinica’: slittata la sentenza del Tar. I possibili scenariUna sentenza che potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro prossimo della Ternana Calcio. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Progetto stadio Temi più discussi: Stadio-clinica, Bandecchi ottimista: si attende il verdetto del Tar; Ternana in ‘assetto da guerra’. Il futuro è tutto da scrivere; Ternana, protesta dei tifosi senza sosta: striscione in curva durante la sfida con la Samb; Ternana, la Curva Nord avvia la contestazione: incubo baratro. Game over definitivo per il progetto stadio-clinica: che ne sarà adesso della Ternana?Il tribunale amministrativo annulla la determina del Comune di Terni: ora si apre la strada al Consiglio di Stato ma il futuro della squadra è sempre più incerto ... calciofere.it Stadio-Clinica, cosa succede ora: le mosse dopo lo stop del TARCosa può succedere ora per riprendere il progetto Stadio-Clinica? Dopo la sentenza del TAR che ha annullato la determina comunale (n. 2088/2025) che autorizzava la costruzione della clinica? ternananews.it Il progetto per il nuovo San Siro procede. Il Comune di #Milano ha avviato ufficialmente la Valutazione Ambientale Strategica per il nuovo stadio. Passaggio fondamentale per l'impianto che sarà la nuova casa di #Milan e #Inter. Nel primo commento trovi tutti i - facebook.com facebook Sport News del 24 marzo: Giulini fa il punto su campionato e progetto stadio x.com