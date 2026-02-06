Avvocatura comunale accolto dal Consiglio di Stato il ricorso del Comune
Il Comune di Piacenza può continuare a riorganizzare l’Avvocatura comunale. Il Consiglio di Stato ha deciso di ribaltare la sentenza del Tar e ha dato il via libera alla riforma approvata dalla Giunta nel 2024. Ora la gestione legale del Comune resta in mano alle nuove strutture, senza più ostacoli legali.
Caso Vezzulli e riorganizzazione interna dei vertici dell'ente, Palazzo Mercanti: «Scelte organizzative pienamente legittime» «La decisione – si legge in una nota di Palazzo Mercanti - afferma un principio chiaro: non esiste alcuna norma che imponga che il coordinamento dell’Avvocatura comunale debba essere affidato a un dirigente. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che le scelte compiute dall’Amministrazione rientrano nella discrezionalità organizzativa dell’ente e sono pienamente conformi alla legge. Sono state dunque respinte le contestazioni sollevate dalla ex dirigente dell’Avvocatura, dichiarate inammissibili o infondate».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Piacenza Avvocatura
Torino, accolto il ricorso dell'imam Mohamed Shahin: può uscire dal Cpr dove è stato recluso
La Corte d'appello di Torino ha accolto il ricorso dell'imam Mohamed Shahin, consentendogli di uscire dal Centro di Permanenza e Rimpatrio di Caltanissetta.
Il piano finanziario triennale del Comune di Napoli riceve il via libera dal consiglio comunale
Il consiglio comunale di Napoli ha dato il via libera all’unanimità al bilancio di previsione per i prossimi tre anni, dal 2026 al 2028.
Ultime notizie su Piacenza Avvocatura
Argomenti discussi: TSO illegittimo, la Cassazione annulla il provvedimento: vittoria dell’avvocato nisseno Italo Attardo.
Avvocati patrocinatori, bando del ComuneÈ stato pubblicato dal Comune di Pistoia l’avviso per la revisione triennale dell’Albo degli avvocati patrocinatori, lo strumento a cui l’ente attinge per l’affidamento di incarichi professionali ... lanazione.it
TUTTI I PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA GIUNTA COMUNALE DI BRINDISI La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 5 febbraio 2026, ha approvato quindici provvedimenti istruiti dai Settori: Civica Avvocatura (5), Programmazione economi facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.