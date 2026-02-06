Avvocatura comunale accolto dal Consiglio di Stato il ricorso del Comune

Il Comune di Piacenza può continuare a riorganizzare l’Avvocatura comunale. Il Consiglio di Stato ha deciso di ribaltare la sentenza del Tar e ha dato il via libera alla riforma approvata dalla Giunta nel 2024. Ora la gestione legale del Comune resta in mano alle nuove strutture, senza più ostacoli legali.

Caso Vezzulli e riorganizzazione interna dei vertici dell'ente, Palazzo Mercanti: «Scelte organizzative pienamente legittime» «La decisione – si legge in una nota di Palazzo Mercanti - afferma un principio chiaro: non esiste alcuna norma che imponga che il coordinamento dell’Avvocatura comunale debba essere affidato a un dirigente. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che le scelte compiute dall’Amministrazione rientrano nella discrezionalità organizzativa dell’ente e sono pienamente conformi alla legge. Sono state dunque respinte le contestazioni sollevate dalla ex dirigente dell’Avvocatura, dichiarate inammissibili o infondate».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

