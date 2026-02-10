Blitz in due ristoranti etnici | sequestrate 1,4 tonnellate di alimenti scatta la sospensione

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno blitzato due ristoranti etnici. Durante le ispezioni hanno sequestrato 1,4 tonnellate di alimenti non conformi e hanno sospeso le attività. In alcuni casi, le irregolarità riscontrate sono state gravi e hanno portato a un intervento immediato.

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno ispezionato diverse attività di somministrazione alimenti situate sia nel capoluogo che nella Piana Del Sele, rilevando gravi “non conformità” presso due esercizi di ristorazione etnica che sono stati immediatamente sospesi a.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Aeroporto Linate, sequestrate 6,5 tonnellate di alimenti non sicuri Nei ultimi sei mesi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato circa 6,5 tonnellate di prodotti alimentari di origine animale o vegetale non conformi alle norme di sicurezza.

