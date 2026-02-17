Occulta droga per oltre 16 chili | 27enne arrestato dopo il blitz della polizia
Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Firenze dopo che la polizia ha scoperto più di 16 chili di droga nascosta nella sua abitazione. La polizia ha sequestrato anche 3.000 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato la sostanza nascosta in scatole di cartone e sacchetti nascosti in vari angoli dell’appartamento.
FIRENZE – Sequestrati oltre 16 chili di sostanza stupefacente e 3mila euro in contanti. Tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio un cittadino italiano di 27 anni. Nell’ambito dei congiunti servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale del commissariato di Rifredi e della polizia locale, nei giorni scorsi, hanno portato a termine l’arresto. Il personale di polizia, dopo aver osservato l’uomo entrare all’interno di un condominio di via Borgo Tegolaio e, poco dopo, uscire con in mano una busta, vista precedentemente vuota e che adesso sembrava contenere qualcosa, hanno proceduto ad un controllo nei suoi confronti, rinvenendo, all’interno della busta che aveva dietro, sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso complessivo di circa 150 grammi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Firenze: arrestato 27enne accusato di spaccio. Sequestrati 16 chili di droga e tremila euro in contantiA Firenze, un uomo di 27 anni è stato arrestato per aver venduto droga dopo che la polizia ha trovato più di 16 chili di sostanze stupefacenti e 3000 euro in contanti nella sua abitazione.
Leggi anche: Bollate, oltre 700 chili di droga nel box, 33enne arrestato dalla Polizia – VIDEOLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Casapesenna (CE). Occulta droga negli indumenti e tenta di sfuggire all'Alt dei Carabinieri: arrestato 22enne; Valle di Maddaloni (CE). Furto, lesioni, documenti falsi, violenza ecc: napoletano 37ene arrestato dai Carabinieri.
Firenze, oltre 16 chili di droga nascosti in casa: arrestato un 27enneSequestrati oltre 16 kg di sostanza stupefacente e 3000 € in contanti. Tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio un cittadino italiano di 27 anni. 055firenze.it
Maxi sequestro di droga a Catania: arrestato corriere con oltre 44 chili di cocaina nascosti in autoCATANIA – Maxi sequestro di droga a Catania. Un ingente carico di cocaina, oltre 44 chilogrammi, è stato sequestrato dalla Polizia di Stato al termine di ... newsicilia.it
Enea e l'amico Valentino sono molto uniti. Spacciano droga, non mancano alle feste più cariche di energia e per di più il secondo ha preso da poco il brevetto di pilota su aerei da turismo. La famiglia di Enea si compone di un padre psicoanalista malinconico, facebook