Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Firenze dopo che la polizia ha scoperto più di 16 chili di droga nascosta nella sua abitazione. La polizia ha sequestrato anche 3.000 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato la sostanza nascosta in scatole di cartone e sacchetti nascosti in vari angoli dell’appartamento.

FIRENZE – Sequestrati oltre 16 chili di sostanza stupefacente e 3mila euro in contanti. Tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio un cittadino italiano di 27 anni. Nell’ambito dei congiunti servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale del commissariato di Rifredi e della polizia locale, nei giorni scorsi, hanno portato a termine l’arresto. Il personale di polizia, dopo aver osservato l’uomo entrare all’interno di un condominio di via Borgo Tegolaio e, poco dopo, uscire con in mano una busta, vista precedentemente vuota e che adesso sembrava contenere qualcosa, hanno proceduto ad un controllo nei suoi confronti, rinvenendo, all’interno della busta che aveva dietro, sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso complessivo di circa 150 grammi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Occulta droga per oltre 16 chili: 27enne arrestato dopo il blitz della polizia

Firenze: arrestato 27enne accusato di spaccio. Sequestrati 16 chili di droga e tremila euro in contantiA Firenze, un uomo di 27 anni è stato arrestato per aver venduto droga dopo che la polizia ha trovato più di 16 chili di sostanze stupefacenti e 3000 euro in contanti nella sua abitazione.

Leggi anche: Bollate, oltre 700 chili di droga nel box, 33enne arrestato dalla Polizia – VIDEO

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.