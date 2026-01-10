Can Yaman tra 7 arrestati nel blitz antidroga | raid notturno in 9 club di Istanbul

Nella notte, un blitz antimafia ha coinvolto nove club di Istanbul, portando all’arresto di sette persone, tra cui l’attore turco Can Yaman. L’indagine riguarda il traffico e il consumo di droga, coinvolgendo anche figure pubbliche e giornalisti. L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di controlli e indagini sulla presenza di sostanze illecite nel settore dello spettacolo e delle attività notturne della città.

L'attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di droga che coinvolge personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. A dare la notizia sono stati i media turchi nella mattinata del 10 gennaio 2026. Tra l'altro stasera Yaman era stato annunciato come ospite a C'è posta per te – ovviamente con un intervento pre-registrato. Yaman, diventato popolarissimo in Italia per aver interpretato il ruolo di protagonista in serie tv di grande successo come Che Dio ci aiuti 6, Viola come il mare e Sandokan, è finito nella rete della polizia insieme ad altre 6 persone.

