Nuovo look per la statale Valnerina il Pd | Ripensare alla viabilità complessiva della zona

Il Pd esprime soddisfazione per l'inserimento del tratto di Collestatte Piano sulla SS 209 Valnerina tra le aree da riprogettare, grazie al finanziamento di un milione di euro promosso dalla presidente della Regione Stefania Proietti e dal commissario Castelli. Questa scelta rappresenta un passo importante per migliorare la viabilità complessiva della zona, favorendo la sicurezza e la funzionalità della strada.

Riteniamo estremamente positivo che la presidente della Regione Stefania Proietti abbia inserito, insieme al commissario alla ricostruzione Castelli, il tratto di Collestatte piano della SS 209 Valnerina tra quelli da riprogettare con il finanziamento di un milione di euro.

