Nuovo look per la statale Valnerina il Pd | Ripensare alla viabilità complessiva della zona
Il Pd esprime soddisfazione per l'inserimento del tratto di Collestatte Piano sulla SS 209 Valnerina tra le aree da riprogettare, grazie al finanziamento di un milione di euro promosso dalla presidente della Regione Stefania Proietti e dal commissario Castelli. Questa scelta rappresenta un passo importante per migliorare la viabilità complessiva della zona, favorendo la sicurezza e la funzionalità della strada.
Riteniamo estremamente positivo che la presidente della Regione Stefania Proietti abbia inserito, insieme al commissario alla ricostruzione Castelli, il tratto di Collestatte piano della SS 209 Valnerina tra quelli da riprogettare con il finanziamento di un milione di euro.
Terni, nuovo look per la strada Valnerina: “Due chilometri di galleria per incrementare i livelli di sicurezza, servizio e comfort”; Un milione per l’area della Cascata. Galleria di due km in Valnerina; Terni, fondi per progetto galleria parallela alla S.S. Valnerina nei pressi della Cascata; Galleria strada Valnerina, Enrico Melasecche: “Progettazione preliminare di un’opera da oltre cento milioni è ridicolo”.
Un milione per l’area della Cascata. Galleria di due km in Valnerina - Per l’area della Cascata delle Marmore arriva un milione di euro, finalizzato ad avviare la progettazione di un intervento "essenziale" per il futuro potenziamento a fini turistici e di sviluppo ... msn.com
