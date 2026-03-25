Il cantante si esibirà il 12 agosto 2026 all’Arena dei Pini di Baia Domizia. La data è stata annunciata come parte dell’apertura della stagione estiva del “Baia Domizia Summer Festival 2026”. L’evento si svolgerà in una location all’aperto, con biglietti già disponibili per il pubblico interessato.

Una notizia che farà battere forte il cuore dei fan: Blanco si esibirà il 12 agosto 2026 all’Arena Dei Pini di Baia Domizia, inaugurando così la stagione estiva del “Baia Domizia Summer Festival 2026”. Il concerto rappresenta il primo annuncio ufficiale di una serie di eventi musicali che accompagneranno l’estate sulla costa domizia, promettendo spettacoli di grande richiamo per turisti e residenti. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Blanco, un artista di grande rilevanza, che ha conquistato il cuore del pubblico con la sua musica innovativa e il suo stile unico. La sua presenza sul palco dell’Arena dei Pini promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i fan e gli amanti della musica”, dichiara il Sindaco di Cellole, Guido Di Leone. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Blanco in concerto a Baia Domizia il 12 agosto all’Arena dei Pini

Articoli correlati

Castiglioncello Festival, Madame in concerto a Castello Pasquini il 12 agosto: info e bigliettiNella suggestiva cornice della costa livornese faranno tappa anche Raf, Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni e K-Pop Demon Hunters Farà tappa anche al...

Sal Da Vinci a Cirò: concerto al 12 agostoSal Da Vinci trasformerà il suo trionfo al Festival di Sanremo 2026 in un evento musicale di portata nazionale e internazionale, portando la sua...

Contenuti utili per approfondire Baia Domizia

Argomenti discussi: Baia Domizia. Concerti all'Arena dei Pini. Fuori il primo nome, Di Leone: Mettetevi il casco.

Scaletta concerto Kiss Kiss Way a Baia Domizia, 12 luglio 2025/ Diretta streaming e tutti i cantantiScaletta Kiss kiss Way, concerto del 12 luglio 2025 a Baia Domizia: chi sono i cantanti dell'evento e come seguirlo in diretta streaming L’estate dei grandi concerti continua con il Kiss Kiss Way, ... ilsussidiario.net

Fiorella Mannoia a Baia Domizia, prima delle 4 tappe in Campaniali nel mega concerto di piazza Plebiscito, il suo pubblico può seguire Fiorella Mannoia nelle tappe campane di agosto. Quattro le date, compresa la vigilia di Ferragosto, per la pasionaria della ... napoli.repubblica.it