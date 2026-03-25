Durante una seduta parlamentare, il capogruppo di Fratelli d’Italia ha affermato che le opposizioni non devono impartire lezioni, accusandole di aver mostrato sottomissione nei confronti di gruppi mafiosi. La dichiarazione ha suscitato proteste con urla e fischi da parte dei presenti in aula. La discussione si è accesa, generando una momentanea tensione tra i diversi schieramenti.

E’ bufera per le parole pronunciate in Parlamento da Galeazzo Bignami. “Non accettiamo lezioni da chi è andato a inchinarsi ai mafiosi “, ha dichiarato in aula alla Camera il capogruppo di FdI rivolgendosi alle opposizioni che hanno reagito con urla e fischi nell’aula della Camera. Dopo la bocciatura al referendum della riforma della Giustizia e all’indomani delle dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Delmastro e della capo gabinetto di via Arenula Giusi Bartolozzi e della richiesta di fare altrettanto rivolta da Giorgia Meloni alla ministra del Turismo Santanchè il clima politico è incandescente. Le opposizioni, che hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti di Santanchè, chiedono alla premier di riferire in aula dopo la sconfitta al referendum sulla Giustizia e i casi che hanno travolto alcuni membri del governo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bignami (FdI) alle opposizioni: “No lezioni da chi si è inchinato ai mafiosi”. Proteste in aula

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