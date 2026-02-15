Schlein attacca Nordio | Inaccettabile assimilare i magistrati ai mafiosi Meloni prenda le distanze

Elly Schlein ha criticato duramente Nordio, accusandolo di aver paragonato i magistrati ai mafiosi, e ha chiesto a Meloni di dissociarsi pubblicamente. Durante un evento a Bari, indossando una giacca verde militare e jeans a zampa di elefante, si è rivolta a una platea di circa quattrocento attivisti e dirigenti, molti dei quali portavano cartelli con slogan a difesa della Costituzione. La leader del Partito Democratico ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questioni di giustizia e legalità.

"Abbraccio questa platea "No magenta"": Elly Schlein, giacca verde militare e jeans a zampa di elefante, è salita sul palco dell'AncheCinema di Bari sulle note dei Daft Punk mentre i quattrocento dirigenti e militanti presenti sollevavano i cartelli con lo slogan dei comitati a difesa della Costituzione. In una giornata pugliese dall'agenda pienissima (tra saluto al presidio delle femministe contro il ddl Bongiorno e una tappa al Carnevale di Putignano), la leader ha attaccato a testa bassa il ministro della Giustizia Carlo Nordio "per aver assimilato i magistrati ai mafiosi. Una cosa inaccettabile, che offende la memoria di chi ha lottato contro le mafie pagando con la vita come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone o Rosario Livatino".