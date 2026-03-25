Biglietti Mondiali troppo cari parte il reclamo all' Ue contro la Fifa

La Federazione europea dei tifosi ha presentato un reclamo ufficiale alla Commissione europea contro la FIFA, dopo che il loro appello di dicembre per ridurre i prezzi dei biglietti dei prossimi Mondiali di calcio non ha ricevuto risposta. La federazione aveva richiesto un intervento per contenere i costi ritenuti troppo elevati, ma l’appello è stato respinto.

AGI - Un reclamo formale alla Commissione europea contro la Fifa. È la strada scelta dalla Fse, la Federazione europea dei tifosi, dopo aver visto cadere nel vuoto l'appello lanciato a dicembre per 'calmierare' il prezzo, giudicato esorbitante, dei biglietti dei prossimi Mondiali di calcio. All'iniziativa si è associata Euroconsumers, un'organizzazione che rappresenta i consumatori di tutto il continente: la tesi è che la Fifa abbia usato il suo monopolio sulla vendita dei tagliandi "per imporre ai tifosi condizioni che non sarebbero mai accettabili in un mercato competitivo ". "Per molti, si tratta di un' esperienza irripetibile ", premettono i ricorrenti: nessun evento attira folle di tifosi come un Mondiale, anche perché il torneo in programma tra Usa, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio ospiterà per la prima volta 48 squadre. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Biglietti Mondiali troppo cari, parte il reclamo all'Ue contro la Fifa Articoli correlati FIFA denunciata all’Unione Europea dai tifosi per i biglietti troppo cari dei Mondiali 2026Prezzi esorbitanti e regole opache: Football Supporters Europe ed Euroconsumers denunciano la FIFA e chiedono all’UE misure urgenti per garantire... Leggi anche: I biglietti dei Mondiali costano troppo? La Fifa: «Ce ne hanno già chiesti più di un miliardo» Una raccolta di contenuti su Biglietti Mondiali Temi più discussi: FIFA denunciata all’Unione Europea dai tifosi per i biglietti troppo cari dei Mondiali 2026; Bus e aerei troppo cari: così migliaia di fuorisede pugliesi rinunciano al voto per il referendum; Federico Chiesa rimandato a casa dalla Nazionale: Viste le condizioni fisiche non è disponibile; La Nazionale degli esclusi di Gattuso: da Berardi a Zaniolo, potrebbe giocarsela con i convocati. FIFA denunciata all’Unione Europea dai tifosi per i biglietti troppo cari dei Mondiali 2026Prezzi esorbitanti e regole opache: Football Supporters Europe ed Euroconsumers denunciano la FIFA e chiedono all’UE misure urgenti per garantire trasparenza ... fanpage.it Mondiali: caro biglietti, tifosi contro la Fifa in Commissione UeDopo aver denunciato senza successo i prezzi esorbitanti dei biglietti per i Mondiali, la Federazione Europea dei Tifosi (ESF) ha presentato un reclamo contro la Fifa alla Commissione europea, chied ... ansa.it Dopo aver denunciato senza successo i prezzi "esorbitanti" dei biglietti per i Mondiali, la Federazione Europea dei Tifosi (ESF) ha presentato un reclamo contro la Fifa alla Commissione europea, chiedendo che abbandoni le sue procedure di acquisto "opach - facebook.com facebook Mondiali: un gruppo di tifosi fa causa alla Fifa per i prezzi "eccessivi" dei biglietti x.com