I biglietti dei Mondiali costano troppo? La Fifa | Ce ne hanno già chiesti più di un miliardo

La Fifa ha dichiarato di aver ricevuto oltre 500 milioni di richieste di biglietti per i prossimi Mondiali, durante il periodo di presentazione delle domande. La cifra evidenzia l’interesse globale per l’evento, mentre si discute sui costi dei biglietti e sulla loro accessibilità. Un dato che sottolinea l’importanza e l’attrattiva di questa competizione, senza però ignorare le preoccupazioni sui prezzi.

La Fifa risponde alle polemiche sul caro-biglietti dei prossimi Mondiali con un dato: afferma di aver ricevuto più di 500 milioni di richieste nel periodo di presentazione delle domande, durato un mese. La finestra si era aperta poco dopo la pubblicazione del sorteggio e del calendario dei Mondiali, consentendo ai tifosi di richiedere i biglietti per partite specifiche, in categorie specifiche, a prezzi specifici, spiega il New York Times. La Fifa effettuerà ora estrazioni casuali per ciascuna delle 104 partite dei Mondiali e assegnerà i biglietti ai richiedenti selezionati a febbraio. La Fifa, continua il Nyt, aveva già venduto circa 2 milioni di biglietti tra ottobre e novembre, prima che il calendario fosse definito.

