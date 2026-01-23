Musica tributo ai Pink Floyd Spazio anche a commedie arte e spettacoli per bambini

Questo fine settimana offre diverse opportunità di intrattenimento, tra musica, teatro e spettacoli per bambini. Tra gli eventi principali, un tributo ai Pink Floyd e rappresentazioni di commedie e arti performative. Di seguito, alcune proposte per trascorrere i prossimi giorni all'insegna della cultura e del divertimento, adatte a un pubblico di tutte le età.

di Raffaella Parisi Fine settimana (e non solo) a teatro: vediamo quali sono alcune delle proposte di questi giorni. Al Nazionale domani ci sarà 'The Big One. The voice and the sound of Pink Floyd' definita dalla critica musicale "la miglior Tribute Band Europea". Sempre al Nazionale domenica ci sarà 'Lucilla show' mentre dal 28 al 1 febbraio spazio al musical 'Sherlock Holmes' con Neri Marcorè. Al teatro Elfo, per la rassegna Piccoli Elfi, in programma oggi con replica domani 'Il cane infernale', mentre sabato 31 gennaio vi sarà 'La favola del flauto magico' di Bruno Cereseto, con i burattini disegnati da Emanuele Luzzati realizzati da Bruno Cereseto con Pietro Fabbri e Paola Ratto.

