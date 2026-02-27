’Scossa’ U2 al Braglia Bowie alla Sacca E i 25 tir per il concerto dei Pink Floyd

A Modena, la scena musicale è stata teatro di eventi memorabili con concerti di artisti come gli U2, Bowie e i Pink Floyd. Le esibizioni si sono svolte in diverse location della città, attirando numerosi appassionati e creando un vero e proprio fermento culturale. Alcuni di questi spettacoli hanno richiesto l’installazione di grandi strutture e l’organizzazione di mezzi di trasporto dedicati.

Marchetti Ci fu un periodo in cui – sì – a Modena tenne un concerto anche David Bowie, gli U2 suonarono per due sere di fila allo stadio Braglia, e così pure i Pink Floyd. Bob Dylan si affacciò a Modena due volte: il 12 settembre 1987 con Tom Petty all'ex autodromo, oggi parco Ferrari, poi tornò il 27 maggio 2000 in piazza Grande. Da non credere. Quasi quarant'anni fa, ancora prima degli incredibili show del "Pavarotti & friends" e ben prima del Modena Park di Vasco Rossi che nel 2017 ha battuto tutti i record, per un ampio periodo Modena fu capitale del rock internazionale, accogliendo alcuni fra i superbig che oggi – quasi certamente – cercherebbero 'piazze' di maggiore risonanza e soprattutto di maggiore capienza.