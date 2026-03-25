Le iscrizioni per la Terza Biennale Internazionale del Libro d’Artista a Padova sono aperte e si chiudono il 13 aprile. L’evento, organizzato dall’Associazione XEARTE in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune, si svolgerà nella città veneta e prevede la partecipazione di artisti provenienti da diverse parti del mondo. La mostra si concentrerà sulla presentazione di opere di libri d’artista realizzati da creativi internazionali.

La Biennale si conferma come punto di riferimento per la sperimentazione artistica contemporanea, a livello nazionale e internazionale. Il concorso è aperto ad artiste e artisti, professionisti ed emergenti, senza limiti di età o provenienza. Sono previsti premi in denaro e buoni acquisto per materiali artistici. Il bando completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’associazione o su richiesta via email. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Biennale del Libro d’Artista a Padova: iscrizioni aperte fino al 13 aprile

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